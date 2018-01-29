Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО
19:00, сьогодні 3484 Читать новость на русском
Президент Петро Порошенко ввів у дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони про державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.
Відповідний указ №16/2018 від 29 січня оприлюднений на сайті глави держави.
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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки" (додається, таємно)", – йдеться в документі.
Контроль та виконання цього рішення РНБО буде покладено на секретаря Ради.
Цей указ набрав чинності з дня його опублікування.
Джерело: 24 Канал
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