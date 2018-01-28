Порошенко їде на знаменитий Віденський бал до Австрії

8 лютого лютого Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до столиці Австрії Відня. Ця поїздка відбудеться за запрошенням Федерального президента країни Александера Ван дер Беллена.

Як повідомляє прес-служба українського гаранта, під час візиту відбудуться двосторонні перемовини, у яких ще братиме участь новопризначений Федеральний канцлер Себастіан Курц.

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"Під час зустрічей будуть обговорюватися питання подальшого поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, розвиток ситуації на Донбасі та зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", – підкреслюється у заяві президентської канцелярії.

Крім того зазначається, що у рамках програми перебування заплановано також спільне відвідування очільниками держав Віденського оперного балу, на який Президента України запрошено як особистого почесного гостя Президента Австрії.

У прес-службі українського президента підкреслили, що Віденський оперний бал – щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни, а президент Австрії має привілей запросити на цей захід голову однієї з держав як особистого гостя.