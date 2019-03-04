Порошенко з борщем, а Ляшко з пиріжками: гастрономічні походеньки кандидатів у президенти
Перед виборами не надихаєшся, зате можна наїстися – якось так вирішили перефразувати народну мудрість кандидати у президенти та провели гастрономічні гастролі цими вихідними.
Люди їх годували щедро, бо, як каже інша народна мудрість, на ситому тулубі і голова сидить прямо.
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Петро Порошенко їв борщ на передовій
Порошенко обідав у звичайному бліндажі десь на передовій. За імпровізованим столом із військовим керівництвом президент їв борщ із польової кухні. А закушувати його поїхав на рідну Одещину – на день народження області пригощався наїдками і танцював місцевих танців.
Порошенко за столом на передовій
А вже в Миколаєві, аби його не запідозрили у бездіяльності, звільнив свого друга і заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який фігурує в розслідуванні про розкрадання армії.
Ляшко смакував пиріжками
Олег Ляшко теж цими вихідними їв, обіцяв їжу іншим і знайомився з людьми і з собаками. Кандидат у президенти обіцяє ковбасу – в кожен холодильник, якщо стане президентом, звісно.
Аби менше говорив і більше робив, виборці загодовують його пиріжками. Але і це не зупинить потік радикальних заяв радикального кандидата.
Гриценко ловив рибу
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко у вихідні проїхався півднем України. Пообіцяв, як стане президентом, пристойні зарплати і пенсії.
Дорогою встиг порибалити. І похизувався виловом у Facebook. Його шанувальники коментують – вибори виборами, а рибалка за розкладом.
Улов Гриценка
Реформи, втім, теж за розкладом. Вже в Києві Гриценко в компанії Андрія Садового, який тепер його усіляко підтримує, розмірковував про економіку і те, як зробити державу цифровою.
Тимошенко їла десерт та співала пісні
Юлія Тимошенко зайшла в гості до звичайної родини в Бучі на Київщині. У меню кандидатки – чорний чай, варення і торт.
А щоб стало солодко і на душі, кандидатка в президенти заспівала "Червону руту" до Дня народження співака Володимира Івасюка. Також вона святкує перемогу в суді, адже її скаргу на завищені ціни на газ задовольнили.
У Зеленського знайшли прослушку
У штабі Зеленського здійнявся переполох – його нібито прослуховують. Поліція знайшла прослушку біля офісу шоумена і показала фото. У соцмережах жартують, що за прослушку видали WiFi-роутер.
У Зеленського знайшли прослушку
Між тим, сам Зеленський знову слухав експертів з судової реформи, а потім роздавав інтерв'ю західним журналістам.
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