Порошенко з борщем, а Ляшко з пиріжками: гастрономічні походеньки кандидатів у президенти

Перед виборами не надихаєшся, зате можна наїстися – якось так вирішили перефразувати народну мудрість кандидати у президенти та провели гастрономічні гастролі цими вихідними.

Люди їх годували щедро, бо, як каже інша народна мудрість, на ситому тулубі і голова сидить прямо.

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Петро Порошенко їв борщ на передовій

Порошенко обідав у звичайному бліндажі десь на передовій. За імпровізованим столом із військовим керівництвом президент їв борщ із польової кухні. А закушувати його поїхав на рідну Одещину – на день народження області пригощався наїдками і танцював місцевих танців.



Порошенко за столом на передовій

А вже в Миколаєві, аби його не запідозрили у бездіяльності, звільнив свого друга і заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який фігурує в розслідуванні про розкрадання армії.

Ляшко смакував пиріжками

Олег Ляшко теж цими вихідними їв, обіцяв їжу іншим і знайомився з людьми і з собаками. Кандидат у президенти обіцяє ковбасу – в кожен холодильник, якщо стане президентом, звісно.

Аби менше говорив і більше робив, виборці загодовують його пиріжками. Але і це не зупинить потік радикальних заяв радикального кандидата.

Гриценко ловив рибу

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко у вихідні проїхався півднем України. Пообіцяв, як стане президентом, пристойні зарплати і пенсії.

Дорогою встиг порибалити. І похизувався виловом у Facebook. Його шанувальники коментують – вибори виборами, а рибалка за розкладом.



Улов Гриценка

Реформи, втім, теж за розкладом. Вже в Києві Гриценко в компанії Андрія Садового, який тепер його усіляко підтримує, розмірковував про економіку і те, як зробити державу цифровою.

Тимошенко їла десерт та співала пісні

Юлія Тимошенко зайшла в гості до звичайної родини в Бучі на Київщині. У меню кандидатки – чорний чай, варення і торт.

А щоб стало солодко і на душі, кандидатка в президенти заспівала "Червону руту" до Дня народження співака Володимира Івасюка. Також вона святкує перемогу в суді, адже її скаргу на завищені ціни на газ задовольнили.

У Зеленського знайшли прослушку

У штабі Зеленського здійнявся переполох – його нібито прослуховують. Поліція знайшла прослушку біля офісу шоумена і показала фото. У соцмережах жартують, що за прослушку видали WiFi-роутер.



У Зеленського знайшли прослушку

Між тим, сам Зеленський знову слухав експертів з судової реформи, а потім роздавав інтерв'ю західним журналістам.