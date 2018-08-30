17:45
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угоди

3407 Читать новость на русском
Олланд описав, як створювались мінські угоди у 2015 році
Олланд описав, як створювались мінські угоди у 2015 році / Vestikavkaza.ru

Колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна.

Уривки із книги "Уроки влади" опублікував "Тиждень".

"Наміри Володимира Путіна були цілком очевидними. Він хотів зберегти свій вплив на російськомовні регіони та максимально послабити проєвропейську владу в Києві. Після провалу режиму припинення вогню, бої між українським військом та парамілітарними сепаратистськими загонами зайнялися з новою силою", – мовиться у книзі Олланда.

Читайте також: Якщо Росія погрожує, потрібно погрожувати їй у відповідь, – Олланд

Він зазначив, що західні переговірники сподівалися "припинити стрілянину та знайти компроміс, який зберіг би територіальну цілісність України". Проте конференція тривала нескінченно і була безрезультатною: це відповідало цілям російської сторони.

"Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відтермінувати припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати змогу сепаратистам оточити українську армію та завоювати додаткові позиції. Разом із Анґелою Меркель ми пропонуємо відновити переговори у вужчому форматі, відмовитися від вечері та якнайшвидше взятися до роботи", – згадує тодішні події екс-президент Франції.

Згідно зі спогадами Олланда, першу чернетку майбутньої мінської угоди писала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона нікому, навіть своїм радникам, не дозволяла формулювати статті угоди. Такий у неї темперамент і така методика: вона дуже серйозна, старанна та пильна. Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки,
– мовиться у книзі екс-президента Франції.

"Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв’язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися", – мовиться у книзі "Уроки влади".

Читайте також: Як спроба Путіна створити "ручні" мінські домовленості нашкодила Росії

Зазначимо, що Олланд також прямо визначив винних у збитті літака МН-17 у небі над Донбасом: "За кілька місяців до переговорів, у липні 2014-го, ракета, випущена проросійськими бойовиками, ненавмисне збила в районі Донецька літак Malaysia Airlines, позбавивши життя 298 пасажирів, із яких 80 були дітьми".

Щодо укладення мінських угоди, то екс-лідер Франції наголосив, що просувалися вони дуже повільно, із купою заперечень, які було непросто узгоджувати.

О сьомій ранку після безсонної ночі Путін і далі чіплявся за те, щоб перенести припинення вогню на пізніше. Щоб домогтися результату, ми аргументували антиросійськими санкціями, що вже проголошені. Він вдавав, ніби не розуміє або не чує, про що ми. Врешті узгодили, що припинення вогню настане через чотири дні, після цього – відведення важкої зброї та обмін полоненими. Автономію провінцій відхилено. Аж раптом Путін заявив, що треба проконсультуватися з ватажками сепаратистів. Їхні емісари теж у Мінську. Де саме? У якомусь готелі чи в сусідньому з нами кабінеті? Принаймні ми їх так і не побачили,
– зазначив Олланд.

Він також згадав, що Путін пішов, а Меркель, Олланд та Порошенко трохи задрімали у кріслах. О 9:00 стало відомо, що сепаратистам угода не підходить. Проте Меркель та Олланд повинні були поспішати, бо настав час повертатися до Брюсселя.

"Ангела Меркель крижаним тоном пообіцяла Путіну тривалу ізоляцію. Той завагався та все шукав, як виграти час... Його мета – максимально послабити Київ, сподіваючись згодом побачити при владі команду, поступливішу російським інтересам і віддаленішу від Євросоюзу. Найбільше він не хоче вступу України до НАТО та отримання нею зброї, яка могла б змінити баланс сил. Путін виходить зателефонувати. Через кілька хвилин він повертається та повідомляє, що сепаратисти – ті самі, про яких він казав уранці, мовляв, їх не знає, – згідні", – мовиться у спогадах екс-лідера Франції.

Відійшовши від великої політики, Олланд робить висновок: "Компроміси, що їх ухвалюють під гарячу руку, необхідні, але вони не вирішують суті проблеми: крихкий мир встановлюється, нав’язані росіянами реалії стають нормою. Війну вдається вповільнити, але домінування вкорінюється. Путін залякує, щоб зручніше вести переговори. Він не завойовує, а відкушує території, ковток за ковтком".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Новини Франції Франсуа Олланд Володимир Путін Війна на Донбасі Ангела Меркель Мінські домовленості Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сьогодні, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сьогодні, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
"Борусія" Д відмовилась від придбання лідера "Динамо"
 15 серпня 2016 , 10:54
Арбітр фіналу ЧС-2018 неймовірно зганьбився, а його дружина підірвала мережу
 15 липня , 15:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук