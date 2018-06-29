Порошенко закликав міжнародних партнерів реагувати на в'язнів Кремля, як на отруєння в Солсбері

Президент України Петро Порошенко подякував за згуртованість світової спільноти у питанні, що стосується українських в'язнів Кремля. Проте закликав до більш рішучих дій для звільнення українських політв'язнів у Росії.

Про це йдеться на своїй сторінці у Twitter.

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"На мій погляд, настав час не стільки для заяв та висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь, на зразок масштабної та потужної реакції на отруєння в Солсбері", – написав Порошенко.

Вдячний за згуртованість світової спільноти навколо болючого питання, що стосується українських в’язнів Кремля.



На мій погляд, настав час не стільки для заяв та висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь#LetMyPeopleGo pic.twitter.com/CzlmRLnqDY — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до російської колонії, аби відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, проте її не впустили до політв’язня.