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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко закликав Зеленського разом здати аналіз на вміст наркотиків

      913 Читать новость на русском
      Порошенко закликав Зеленського здати аналіз на вміст наркотиків
      Порошенко закликав Зеленського здати аналіз на вміст наркотиків / dp.informator.ua

      Зранку 5 квітня чинний глава держави Петро Порошенко буде чекати кандидата у президенти Володимира Зеленського для здачі аналізів, зокрема, на вживання алкоголю і наркотиків.

      Про це на брифінгу 4 квітня сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: У команді Зеленського заявили, що Google заблокував їх рекламний ролик про дебати

      "В рамках підготовки до дебатів, Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, зокрема, на вживання алкоголю і наркотиків", – заявив Медвєдєв.

      Він також додав, якщо Зеленський не приїде, то Порошенко сам здасть усі аналізи. 

      Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Петро Порошенко погодився на дебати, і порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента.

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

       

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО ДЕБАТІВ МІЖ ЗЕЛЕНСЬКИМ І ПОРОШЕНКОМ:

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      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини політики
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