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      Порошенко запевнив, що введення воєнного стану не повпливає на вибори, – генсек НАТО

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      Єнс Столтенберг
      Єнс Столтенберг / фото з відкритих джерел

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що президент Порошенко запевнив його: введення в Україні воєнного стану не повпливає на проведення президентських виборів.

      Про це Столтенберг заявив під час на прес-конференції в Брюсселі після засідання комісії Україна – НАТО, передає "Главком".

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      Я говорив вранці з президентом Порошенком, і він підкреслив, що закон не вплине на роботу демократичних інституцій в Україні та не створить проблем для майбутніх президентських виборів,
      – наголосив він.

      Генеральний секретар Альянсу додав, що для союзників НАТО дуже важливо, аби запровадження воєнного стану не створювало проблем для проведення президентських виборів в Україні.

      Додамо, що 26 листопада Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна–НАТО через агресію Росії в Азовському морі. 

      Політики обговорили загрози регіональній безпеці України через непередбачувані дій Росії. Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність, суверенітет України і закликає Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства у водах Азовського та Чорного морів.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

      Теги: Новини політики Воєнний стан в Україні НАТО Генсек НАТО Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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