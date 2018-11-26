Порошенко запевнив, що введення воєнного стану не повпливає на вибори, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що президент Порошенко запевнив його: введення в Україні воєнного стану не повпливає на проведення президентських виборів.

Про це Столтенберг заявив під час на прес-конференції в Брюсселі після засідання комісії Україна – НАТО, передає "Главком".

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Я говорив вранці з президентом Порошенком, і він підкреслив, що закон не вплине на роботу демократичних інституцій в Україні та не створить проблем для майбутніх президентських виборів,

– наголосив він.

Генеральний секретар Альянсу додав, що для союзників НАТО дуже важливо, аби запровадження воєнного стану не створювало проблем для проведення президентських виборів в Україні.

Додамо, що 26 листопада Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна–НАТО через агресію Росії в Азовському морі.

Політики обговорили загрози регіональній безпеці України через непередбачувані дій Росії. Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність, суверенітет України і закликає Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства у водах Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.