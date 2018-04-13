Порошенко запропонував ООН низку реформ

Президент України Петро Порошенко заявив, що ООН потребує негайного реформування та запропонував низку ініціатив у цій галузі.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийде в ефір у п'ятницю ввечері.

"ООН потребує негайного реформування. Треба позбавити країну-агресора права вето. Також потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, у тому числі – НАТО. І ширше відчинити двері для України до цього безпекового об’єднання", – заявив Порошенко.

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