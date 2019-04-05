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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко запропонував провести дебати з Зеленським у три етапи

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      Петро Порошенко пропонує зробити дебати у три тури
      Петро Порошенко пропонує зробити дебати у три тури / Фото 24 каналу

      Президент України Петро Порошенко вважає, що його дебати напередодні другого туру виборів з Володимиром Зеленським можуть проходити не в один, а в три етапи.

      Про це глава держави сказав на брифінгу після здачі аналізів на НСК "Олімпійському".

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Він зауважив, що дебати між кандидатами відбудуться, адже це вимога українського законодавства.

      Було б добре, якби дебати відбулися в декілька етапів. Дебати про позицію щодо ключового повноваження верховного головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки. Другий етап – по зовнішній політиці. І третій етап дебатів – про захисту конституційних прав і свобод українських громадян,
      – заявив Порошенко.

      Глава держави зауважив, що дебати мають відбутися якнайшвидше, адже цього вимагають понад 80% українців. 

      Окрім того, Порошенко закликав Зеленського припинити так зване спілкування в соціальних мережах і "дати українцям можливість самостійно визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня, виходячи з тої повної інормації, яку вони отримають".

      Зауважимо, кандидат у президенти Володимир Зеленський записав відеозвернення до Петра Порошенка, де озвучив кілька вимог для проведення дебатів. Одна з них – пройти медичну експертизу.

      5 квітня Петро Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський", де здав аналізи на вміст алкоголю і наркотиків. Їх робитимуть відразу кілька клінік.

      Водночас, Володимир Зеленський обрав інший медичний заклад і здав аналізи в клініці Eurolab. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має подвійне громадянство – українське та російське.

      Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів першого туру президентських виборів, за якими до другого туру виборів проходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони відбуваються 19 квітня.

      Що говорять про формат дебатів у Суспільному? Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      "Мається на увазі три тури, які відповідають тому, чим президент керує в країні – по законодавчих ініціативах, по міжнародній політиці і по міжнародній безпеці. От три таких типи дебатів. Проте, я не думаю, що вони на це погодяться. Було б добре, аби кандидати на один погодилися", – зауважив Аласанія. 

       

       

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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