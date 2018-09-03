Порошенко запропонував зміни до Конституції: Росії заборонять оренду бази в Криму

Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Основного закону – заборонити Чорноморському флоту РФ орендувати військові бази у Криму на конституційному рівні

Повідомила про це представник гаранта Ірина Луценко.

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Зокрема, зміни стосуються курсу на Євроінтеграцію і вступ до НАТО. І відповідальними за це будуть президент, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів. Крім того, пропонують вилучити положення, яке передбачає використання військових баз на території України для тимчасової оренди іноземними військами.

Мається на увазі перебування Чорноморського флоту Росії на території Кримського півострова, який є українським. Відповідно президентом будуть вноситися такі пропозиці,

– заявила представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.