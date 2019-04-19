Порошенко запрошував мене працювати на 5 канал, – Зеленський

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що його опонент Петро Порошенко запрошував його працювати на 5 канал. Кінцевим власником останнього є чинний президент.

Про це Зеленський сказав під час дебатів з Петро Порошенком на стадіоні НСК "Олімпійський".

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"В Україні так сталося, що всі канали належать олігархам. Це Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов і шановний пан президент (Петро Порошенко – 24 канал). І я хочу вам нагадати, що ви теж запрошували мене працювати на 5 канал. Але я не пішов туди не тільки тому, що ви олігарх і це ваш канал. Я вільна людина – тому я не пішов до вас. Я гадаю, що президент не може бути олігархом", – зазначив Зеленський.

Це була його відповідь на питання Порошенка, як "живеться Зеленському після партнерства з Коломойським, який обікрав Україну".

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Попри те, що для кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка підготували дві окремі сцени на НСК "Олімпйський", в останній момент чинний гарант вирішив піднятися на сцену опонента. Поява двох кандидатів на одніій сцені стала несподіванкою. Адже раніше штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного.