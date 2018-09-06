Порошенко заявив про зміну пріоритетів у гарантіях безпеки України

Президент України Петро Порошенко вважає, що головним гарантом незалежності України має стати українська армія, а не договори чи меморандуми.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Дійсно кажуть: на друга і партнера сподівайся, але опирайся на власні сили. Я підкреслюю: українська армія є гарантом української незалежності. Ми звикли раніше говорити, що Будапештський меморандум є гарантом, інші, що не є – ми виправляємо ці підходи, і гарантом нашої безпеки є наша армія. Виходячи з цього принципу, ми будемо виставляти необхідні пріоритети,

– сказав президент на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у четвер, 6 вересня у Києві.

Президент нагадав про досягнення України у сфері оборонпрому. Зокрема відзначив крилаті ракети, високоточну зброю з підвищеним радіусом дії, системи залпового вогню, нову бронетехніку, кораблі, системи радіоелектронної боротьби.

"Все, що ми бачили на військовому параді, в тому числі і в якості дослідних зразків, повинно негайно увійти до війська, інакше це все – показуха", – підсумував Президент.

Раніше Порошенко пояснив, чому в Україні так і не ввели воєнний стан.

Що таке Будапештський меморандум?Це угода між Україною, Росією, США та Великобританією, підписана у Будапешті 5 грудня 1994 року. Згідно з текстом меморандуму, Україна добровільно відмовлялася від свого ядерного арсеналу, який тоді був третім за величиною у світі. Росія, США та Великобританія, зі свого боку, зобов'язувалися, серед іншого, утримуватися від "загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України".