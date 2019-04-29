Порошенко заявив, що саме він, а не Зеленський, підпише закон про мову

Чинний український президент Петро Порошенко наголосив, що під нещодавно ухваленим законом про українську мову стоятимуть два підписи – його та спікера Верховної Ради Андрія Парубія. За його словами, без зусиль останнього цей документ парламент би не ухвалив.

25 квітня Верховна Рада більшістю голосів підтримала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього, зокрема, проголосували 278 народних обранців. Тепер документ мають підписати очільник українського парламенту Андрій Парубій і президент.

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Як наголосив чинний український гарант Петро Порошенко під час візиту до Львова, "на законі українську мову стоятиме підпис Андрія Парубія, який передасть закон президенту, і його підпис, бо він цей закон підпише".

Як пояснив він свій крок, річ у тім, що новообраний президент Володимир Зеленський казав, що він ще подумає, чи треба підписувати документ, чи ні. Також, за його словами, без Парубія підписання цього закону не відбулося би.

Що стосується позиції Володимира Зелеського щодо мовного закону, то одразу після перших результатів виборів політик наголосив, що повинен захищати українську мову та він це робитиме. Вже після ухвалення закону, він зауважив, що його слід ретельно проаналізувати, аби пересвідчитися, що в ньому дотримано конституційні права та інтереси всіх громадян. Водночас колишній шоумен підкреслив, що наразі питання полягає у методах, за допомогою яких українську мову узаконюють в країні.

Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їхнього скорочення,

– констатував Зеленський.

Зауважимо, що наразі Парубій не може підписати закон про мову, оскільки у Раді зареєстровано щонайменше чотири постанови щодо його скасування.

"На наступному пленарному засіданні ми невідкладно розглянемо всі ці постанови. Наступного пленарного вівторка ми поставимо постанови на розгляд. Ми їх тут же скасуємо. На той момент уже буде повністю підготовлено закон апаратом. Уже буде всі правки зведено. Невідкладно я підпишу закон про мову, невідкладно президент Петро Порошенко підпише закон", – заявляв Парубій 26 квітня.

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До слова, ще до ухвалення закону про мову Порошенко обіцяв його підписати.

"Звичайно ми забезпечили квоти для української мови, української пісні, української книги, українського культури загалом. Але нам точно не вистачало закону про мову. Ухвалений закон не означає, що ми хочемо "притиснути" будь-яку іншу мову. Це точно не так. Цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову. Бо ніде в світі, крім України, її не захистять", – каже чинний український лідер.

Що передбачає закон про мову? • Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.



• Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.



• До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.



• Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.



• За систематичне порушення штрафуватимуть.





Закон про мову у деталях: інфографіка 24 каналу