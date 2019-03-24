Порошенко збагатився майже на 40 мільйонів: що відомо про ці гроші

У Президента України Петра Порошенка вкотре значно зросли доходи. Цього разу український гарант збагатився 38,5 мільйона гривень

Відповідні зміни він вніс до своє електронної декларації 22 березня. Зауважимо, що ці гроші Порошенко отримав як дивіденти від публічної компанії "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

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Як вказав український гарант, кошти він отримав трьома траншами – 10 мільйонів гривень, 13,5 мільйонів гривень і 15 мільйонів гривень.

Зауважимо, що це вже не вперше "Прайм Ессетс Кепітал" приносить значні гроші Порошенку. Зокрема, з початку 2019 року політик як дивіденди від нього отримав 234,26 мільйона гривень. А за весь 2018 рік фонд збагатив Порошенка дивідендами на 152,51 мільйона гривень.

Востаннє український лідер вносив подібні зміни до своєї декларації узимку – тоді він задекларував близько 118 мільйонів гривень доходів, зокрема і 26,2 мільйонів гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал".

Порошенко володіє 100% акцій "Прайм Ессетс Кепітал". Також це фонд керує його активами. Створено його було у 2015 році та до 2006-го він мав назву "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Петра Порошенка".

Що таке недиверсифікований інвестиційний фонд? Це інвестиційні фонди, структура активів яких не відповідає спеціальним вимогам. Відсутність обмежень, встановлених вимогами, дає можливість здійснювати гнучкіше управління активами.