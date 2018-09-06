Порошенко збирає депутатів на неофіційну зустріч, – нардеп

Президент України Петро Порошенко запросив народних депутатів на неформальну зустріч. Ця зустріч призначена на четвер, 6 серпня.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заступника голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні відбудеться неформальна зустріч з президентом. Я не знаю, в ресторані чи не в ресторані", – сказав народний депутат.

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Відповідаючи на питання, чи будуть присутні на зустрічі з Порошенком правоохоронці, Гончаренко зазначив, що запрошені лише народні депутати України.

"Наскільки я знаю, мовиться тільки про депутатів", – додав він.

При цьому Гончаренко не уточнив, чи відбудеться зустріч у Києві, чи за межами міста.

"Ми їдемо туди автобусом", – додав політик.

За словами джерел "Української правди", зустріч стосуватиметься початку політичного сезону та майбутньої виборчої кампанії.

"Про місце і годину скажуть потім, щоб журналістам ніхто не злив", – зазначив співрозмовник видання.

До слова, глава Меджлісу кримськотатарського народу та нардеп України Рефат Чубаров закликав провести спеціальне засідання РНБО та обговорити ситуацію із хімічним викидом, який трапився в окупованому Криму.