Порошенко здав кров на вміст алкоголю та наркотиків: перші результати

Кандидат у президенти України Петро Порошенко здав аналіз крові на вміст алкогольних та наркотичних речовин у НСК "Олімпійському". Перші результати швидких тестів засвідчили, що жодної психоактивної речовини у крові чинного президента немає.

Медичне обстеження Петра Порошенка складалося із двох етапів – безпосереднього лікарського огляду та збору відповідних аналізів, повідомив лікар-нарколог Київської міської клінічної наркологічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий.

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Відповідне медичне обстеження перед дебатами було однією із озвучених раніше вимог Володимира Зеленського. Однак до "Олімпійського" він не приїхав,а вирішив обрати інший медичний заклад – клініку Eurolab . Туди він приїхав також 5 квітня. Зазначимо, засновник і президент цієї клініки Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.

Зеленський розповів, що результати його аналізів з'являться приблизно через три дні. Натомість перші результати швидких тестів досліджень крові Петра Порошенка з'явились майже відразу. Окрім того розповів, що матеріалом для аналізів Порошнека стала кров, сеча та волосся разом із волосяним фолікулом.

Ми використовували декілька способів для виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести, результати яких я можу вже оприлюднили. Жодної психоактивної речовини не знайшли,

– зазначив Ярий.

За його словами, точніші результати з’являться через кілька годин. Процедура обстеження волосся триватиме довше – навіть до двох тижнів.

До НСК "Олімпійського" приїхали представники чотирьох київських клінік – приватних медичних закладів "Борис", "Медіком", а також лікарні швидкої медичної допомоги та наркологічної лікарня міста. Сам Порошенко зазначив, що очікував побачити і Зеленського, однак той так і не прийшов.

До слова, у команді шоумена від такої ідеї відмовились раніше – пояснили, що в "Олімпійському" немає відповідного медичного обладнання.

Як Порошенко здавав аналізи: дивіться відео



Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте вже невдовзі Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.