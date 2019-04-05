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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко здав кров на вміст алкоголю: відомі результати

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      Порошенко здав кров на вміст алкоголю: відомі результати
      Порошенко здав кров на вміст алкоголю: відомі результати / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти України Петро Порошенко здав аналіз крові на вміст алкогольних та наркотичних речовин у НСК "Олімпійському". Відповідно до другого етапу дослідження алкоголю та психоактивних речовин в сечі та крові президента не виявили.

      Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий сказав в ефірі телеканалу "Прямий", що дослідження крові на наявність алкоголю зробили за допомогою газового хроматографа.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Дослідження працівники зробили за 1 годину та 40 хвилин. Медики мають також зразки волосся Петра Порошенка. Результати цього дослідження будуть готові приблизно через два тижні. Вони покажуть вміст чи відсутність наркотичних речовин в організмі президента.

      Напередодні перші результати швидких тестів Порошенка засвідчили, що жодної психоактивної речовини у крові чинного президента немає.

      До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський також оприлюднив результати своїх аналізів крові. Він обрав клініку Eurolab замість НСК "Олімпійського". У першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня, але шоумен одразу виправив її на 5 квітня. Лабораторія наркотиків не виявила.

      аналізи результати алкоголь наркотики

      Як Порошенко та Зеленський здавали аналізи, дивіться відео:

      Що відомо про здачу аналізів Порошенком і Зеленським?Володимир Зеленський під час заклику Петра Порошенка до проведення дебатів на НСК "Олімпійському" висунув кілька умов. Однією з них було, аби кандидати перед дебатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.

      Петро Порошенко, як і Володимир Зеленський, здав кров 5 квітня – для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже навіть є перші результати: жодних психоактивних речовин у крові не виявлено.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Аналізи
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