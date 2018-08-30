Порошенко змінив голову СБУ Миколаївщини

Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Пасіка начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Водночас із цієї посади звільнено Олексія Ляха.

Про це свідчить указ на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Пасіка Юрія Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", – мовиться в тексті указу від 30 серпня.

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Іншим указом від 30 серпня Порошенко звільнив з цієї посади Олексія Ляха.