Порошенко знав про корупцію в оборонці та має договорняки з олігархами, – журналіст

Про корупцію в "Укроборонпромі", справу "податківців Клименка" та про бізнес Порошенка по-українськи – розповів журналіст "Новоє врємя" Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу.

Іван Верстюк неабияк розізлив головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Так, що той написав наступне: "Ви написали абсолютно дебільний пост", "Іване, ну не треба бути таким дурним" тощо.

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Чим журналіст розізлив військового прокурора?

– 13 березня вийшла новина про те, що генпрокурор Юрій Луценко, міністр МВС Арсен Аваков та військовий прокурор Анатолій Матіос передали до Печерського суду 1200 томів справи про розкрадання грошей податківцями екс-міністра Олександра Клименка.

– Натомість я написав пост у Facebook про те, що ефективність правоохоронних органів вимірюється не кількістю списаного паперу, а рейтингами України в міжнародних індексах про прозорість та корупцію.

– Натомість Анатолій Матіос дуже небайдуже поставився до цього посту, розізлився, назвав мене безграмотним журналістом, сказав, що мене навіть не візьмуть працювати на Одеський базаропривоз, бо я нібито нічого не розумію в правоохоронних органах.

Справа "податківців Клименка" – це спроба зам’яти тему корупції в оборонці

Порошенко мав найгірші три тижні свого життя, коли журналісти Bihus.Info показали схеми розкрадання в "Укроборонпромі". Логіка медійників Адміністрації Порошенка полягає в тому, щоб перемикати суспільну увагу з незручних для президента тем.

– "Справа податківців" – це типовий почерк Юрія Луценка – так він піариться на справах проти колишньої "Партії Регіонів". Але ж головні фігуранти цієї справи всі перебувають за кордоном. Чітко можна зрозуміти, що від цієї справи не постраждають головні фігуранти, лише дрібні виконавці та жуліки, тому це просто політичний піар, спроба скоріше зам’яти обговорення і суспільну увагу до корупції в "Укроборонпромі".

Чи брав участь Порошенко у справі "вертолітних податківців"

– Мені важко це стверджувати. Так, гроші по цій справі прокачувалися через банк Порошенка, але ним же володіє і Олег Гладковський.

– Я припускаю, що президент здатен на цинічні схеми і закулісна політика АП зовсім не така, як ми бачимо в соцмережах Порошенка. Звичайно, є договорняки з олігархами, колишньою владою тощо. Це бізнес по-українськи – токсичний мікс політики та бізнесу, який власне зробив з України те, чим вона є зараз.

Як покарати головних фігурантів розкрадання в "Укроборонпромі"

– Від співпраці НАБУ та САП залежить майбутнє всіх цих справ. Адже Холодницький говорить, що Ситник бреше та маніпулює. Про яке ефективне розслідування корупції в оборонці може йти мова, коли ці ключові органи не співпрацюють.

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– Є питання до НАБУ, адже я особисто минулого року передав багато документів антикорупційним детективам, ходив на допит, щоб вони розплутали справу моїх власних розслідувань про оборонку, в яких також фігурував Житомирський бронетанковий завод.

Щодо результатів, то в мене немає серйозних очікувань, що найближчим часом Гладковський чи Букін опиняться під вартою. До речі, деякі джерела мені повідомили, що пан Букін не приходить на робочі засідання "Укроборонпрому". Я намагався дізнатися, чи дійсно він наразі в Києві, але таких підтверджень я не отримав.

– Сьогодні на офіційній сторінці була опублікована стаття Букіна, спрямована проти мене. Там він згадує моє розслідування про те, як Міноборони закуповувала БМП у кіпрських офшорів і звинувачує мене, що я нібито підриваю обороноздатність країни і є медіа-мародером. До того ж, Сергій Пашинський подав до суду на мене та "Новоє врємя". Всі ці справи мають розглядатися в Подільському районному суді.

На яку суму обікрали Україну у сфері оборонки

– Якщо взяти аналітику НАБУ, то розслідуються справи про розкрадання близько одного мільярда гривень. Але всі підприємства "Укроборонпрому" генерують близько одного мільярда доларів доходів на рік.

– Якщо вичистити корупцію в Укроборонпромі, то їх дохід можна збільшити вдвічі, а це мільярди гривень. І замість того, щоб ці гроші опинилися держбюджеті опиняються в кишенях таких ділків, як Рогози, Жукова тощо.

Чи міг знати про розкрадання в оборонці Порошенко

– Я впевнений, що Порошенко знав про обсяги корупції в Укроборонпромі. Адже у кінці 2015 року Кабмін подав до Ради законопроект про прозорість на державних підприємствах. І під цей законопроект підпадав Укроборонпром. І Верховна Рада його прийняла.

– Але тоді законопроект врятував Порошенко, наклавши вето. Тоді він пояснив це, що Укроборонпром не може підпадати під цей закон. А це свідчить що президент явно не хотів вирішувати справи в оборонці, йому було важливіше піаритися на реформах в армії.

Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем присвоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.