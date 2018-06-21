Порошенко знову поговорив з Путіним: відома тема розмови

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Української держави закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

Про це повідомила прес-служби Адміністрації президента України.

Порошенко також наголосив на важливості допуску уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової до незаконно засудженого у Росії Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

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"Петро Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості активізації роботи в нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання "мінська", – додали у прес-службі президента України.

Нагадаємо, вперше про звільнення українських політв’язнів Порошенко порозмовляв по-телефону з Путіним 9 червня. Тоді президенти домовились, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян. Проте домовленість не була реалізована, оскільки Денісову не допустили до жодного українського політв’язня.