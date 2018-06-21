16:28
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Порошенко знову поговорив з Путіним: відома тема розмови

4057 Читать новость на русском
Порошенко закликав Путіна звільнити українських заручників
Порошенко закликав Путіна звільнити українських заручників / Колаж 24 канал

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Української держави закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

Про це повідомила прес-служби Адміністрації президента України.

Порошенко також наголосив на важливості допуску уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової до незаконно засудженого у Росії Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

Читайте також: "Лікувальне голодування": у Росії вразили новою цинічною заявою про політв'язня Сенцова

"Петро Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості активізації роботи в нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання "мінська", – додали у прес-службі президента України.

Нагадаємо, вперше про звільнення українських політв’язнів Порошенко порозмовляв по-телефону з Путіним 9 червня. Тоді президенти домовились, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян. Проте домовленість не була реалізована, оскільки Денісову не допустили до жодного українського політв’язня.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін Петро Порошенко Українці в полоні РФ Нормандський формат Україна – Росія Миротворчий контингент Мінські домовленості Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сьогодні, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 152
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 854
Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
сьогодні, 14:15 Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
Сергій Фурса 510
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 13:30 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 1164
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1300
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук