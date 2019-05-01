Порошенко зняв санкції із заводу Придністров'я на прохання прем'єра Молдови, – ЗМІ

Молдовський металургійний завод – один із основних платників податків невизнаної республіки Придністров'я. У 2018 році він потрапив під українські санкції, однак вже у 2019 санкції зняли – посприяти цьому міг Петро Порошенко.

Порошенко включив завод до списку санкцій на три роки, пише видання RISE Moldova у спільному зі "Схемами" матеріалі.

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Однак 19 березня 2019 року Порошенко видав указ із оновленим списком юридичних осіб, що підпадають під санкції, де замість цього заводу значиться кишинівська компанія Novastal prim.

У розпорядженні RISE Moldova і українського проекту "Схеми" опинилася копія листа прем'єр-міністра Молдови Павела Філіпа від 7 березня. Лист адресований Порошенку і прем'єру Володимиру Гройсману. У ньому Філіп просить виключити ММЗ зі списку санкцій, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти заводу.

На питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення заводк з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ. Натомість у СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації Президента.



Прем'єр Молдови написав лист із проханням Порошенку/ Джерело: rise.md



Зазначимо, молдавський металургійний завод (ММЗ) — єдиний в Молдові завод, який переробляє металобрухт і є одним з "бюджетоутворюючих підприємств" так званої "ПМР" – невизнаної Придністровської Молавської республіки.



Фрагмент документу/ Джерело: rise.md

Що таке так звана "ПМР"?Це переважно російськомовний регіон, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров'я не визнав ніхто у світі.



Регіон досі отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді взяли участь не окремі бійці, а цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. У 1992 році за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдови було розпочато миротворчу операцію з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.