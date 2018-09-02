Порошенко зустрівся із Волкером: відомо, які теми обговорили сторони

1 вересня Президент Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Вони обговорили питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення обороноздатності ЗСУ.

Про це повідомив глава держави у своєму Facebook.

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Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу. Я наголосив на важливості посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників,

– сказав Порошенко.

Окрім того, глава держави подякував США за продовження санкційної політики проти Росії через її агресію в Україні і світі.

Волкер і Порошенко обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії і обговорили питання посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.

Нагадаємо, 1 вересня Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч з делегацією Конгресу США і обговорив питання посилення санкцій проти Росії та загрози для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту "Північний потік-2".