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Порошенко зустрівся із Волкером: відомо, які теми обговорили сторони

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Порошенко зустрівся з Волкером у Вашингтоні
Порошенко зустрівся з Волкером у Вашингтоні / www.president.gov.ua

1 вересня Президент Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером у Вашингтоні. Вони обговорили питання вирішення конфлікту на Донбасі та посилення обороноздатності ЗСУ.

Про це повідомив глава держави у своєму Facebook.

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Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу. Я наголосив на важливості посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників,
– сказав Порошенко.

Окрім того, глава держави подякував США за продовження санкційної політики проти Росії через її агресію в Україні і світі.

Волкер і Порошенко обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії і обговорили питання посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.

Нагадаємо, 1 вересня Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч з делегацією Конгресу США і обговорив питання посилення санкцій проти Росії та загрози для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту "Північний потік-2".

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Петро Порошенко Курт Волкер Новини США Санкції Війна на Донбасі Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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