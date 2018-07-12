Порошенко зустрівся з Макроном: український та французький лідери обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя в рамках саміту НАТО. Український та французький глави держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Про це інформує прес-служба Президента України на офіційному сайті.

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Зазначається, що Порошенко та Макрон узгодили подальші кроки для забезпечення виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії ООН, а також – визнали за необхідне активізувати переговорний процес у Нормандському форматі.

Окрім цього, Порошенко наголосив на важливості посилення тиску на Росію для невідкладного звільнення усіх українських політв'язнів, зокрема – Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.

Також відомо, що під час зустрічі українский лідер запросив Макрона відвідати Україну, що мало б особливе значення у світлі відзначення Року французької мови в Україні, який стартує 3 вересня 2018 року.