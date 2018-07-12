17:52
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Порошенко зустрівся з Макроном: український та французький лідери обговорили ситуацію на Донбасі

156 Читать новость на русском
Порошенко зустрівся з Макроном і запросив його в Україну
Порошенко зустрівся з Макроном і запросив його в Україну / офіційний сайт Президента України

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя в рамках саміту НАТО. Український та французький глави держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Про це інформує прес-служба Президента України на офіційному сайті.

Читайте також: Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів

Зазначається, що Порошенко та Макрон узгодили подальші кроки для забезпечення виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії ООН, а також – визнали за необхідне активізувати переговорний процес у Нормандському форматі.

Окрім цього, Порошенко наголосив на важливості посилення тиску на Росію для невідкладного звільнення усіх українських політв'язнів, зокрема – Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.

Також відомо, що під час зустрічі українский лідер запросив Макрона відвідати Україну, що мало б особливе значення у світлі відзначення Року французької мови в Україні, який стартує 3 вересня 2018 року.

Теги: Новини політики Петро Порошенко НАТО Еммануель Макрон Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 524
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12787
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1547
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
сьогодні, 15:01 Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
Андрій Воропаєв 1868
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
Україна на Євробаченні 2018: яке місце посів MELOVIN у фіналі
 13 травня , 01:42
У Дніпрі знайшли тіло закатованого хлопця: фото 18+
 20 січня , 18:59
Назріває скандал: Закарпатська футбольна команда поїхала на чемпіонат для сепаратистів
 4 червня , 10:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук