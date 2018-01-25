Порошенко зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Рютте: говорили про санкції проти Росії та покарання за збитий Boeing

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Президент України Петро Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко, "співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх економічних відносин, а також констатували, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні вже дає позитивні результати як для українського, так і нідерландського бізнесу".

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"Петро Порошенко наголосив, що розраховує на подальшу підтримку Нідерландами політики санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловив сподівання на тісне співробітництво в ООН, зокрема у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році", – йдеться в повідомленні.

Зустріч Порошенка та Рютте на форумі у Давосі

Співрозмовники скоординували зусилля, спрямовані на покарання винних у збитті Boeing рейсу МН-17 в небі над Донбасом.