Порошенко звільнив главу Чернівецької ОДА
Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Про це йдеться в указі №389/2018 від 23 листопада, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
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Звільнити Фіщука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
– йдеться в указі.
Олександра Фіщука було призначено головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.
З 2012 по 2014 він був народним депутатом від “Батьківщини”, обраним в одномандатному окрузі № 202.
Перед звільненням Порошенко нагородив Фіщука орденом За заслуги III ступеня.
"За вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Чернівецької області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом За заслуги III ступеня Фіщука Олександра Георгійовича – голови Чернівецької обласної державної адміністрації", – йдеться у відповідному указі №388/2018.
Нагадаємо, що 22 листопада Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.