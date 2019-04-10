Президент Петро Порошенко своїм указом звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Відповідний документ гарант підписав 10 квітня. Цьому рішенню передувало кілька подій.

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Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Причина такого рішення не називалась. Тимчасово головою ОДА мав працювати перший заступник Сергій Паращенко, згідно з іншим указом Порошенка. До слова, раніше Паращенко представляв інтереси БПП в Одеській обласній раді.



Екс-голова Одеської області Максим Степанов

Та Степанов відмовився залишати свою посаду, заявивши, що документ, який з'явився на сайті президента, "не має нічого спільного з законодавством України", а Порошенко "просто вийшов за межі повноважень президента, визначених Конституцією".

Проте вже 10 квітня він зазначив, що процедуру його звільнення було дотримано і він не має наміру оскаржувати це рішення. Разом з тим, вказав, що рішення, на його думку, "є суто політичним", передає "Укрінформ".

Я на 100% знаю, що через 2,5 роки роботи в облдержадміністрації я так само спокійно, як і раніше, ходжу без охорони по вулицях, у магазини. Можу відповісти за всі свої рішення, жодного факту корупції з мого боку чи людей моєї команди, в яких впевнений, 100% не було,

– сказав Степанов.

Олексій Гончаренко сказав, що звільнили Степанова, бо той не впорався з професійними обов'язками. Проте на думку місцевих активістів, не впорався Максим Степанов з іншим – не забезпечив перемогу Порошенка в першому турі президентських виборів в області.

В Одеській області Петро Порошенко посів третє або четверте місце по кожному з округів.Він хотів отримати більший відсоток голосів,

– заявив громадський активіст Сергій Стерненко.

Сам Степанов зізнався, що багато років дружить з колишнім головою Одеської ОДА Ігорем Палицею – бізнес-партнером Ігоря Коломойського, який начебто і перетворив шоумена на політика.



Ігор Палиця – бізнес-партнер Коломойського

Тож, припускає активіст, Степанов міг приховано працювати на "Зекоманду".

Можливо, з команди Зеленського надійшло прохання до Степанова не втручатися у вибори або допомогти їхньому кандидату,

– додав Сергій Стерненко.

Більше того, під Одеською ОДА начебто 9 квітня бачили автобус команди Володимира Зеленського.

Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".