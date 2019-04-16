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      Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Семочка

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      Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Семочка
      Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Семочка / Фото з відкритих джерел

      На сайті Адміністрації президента офіційно оприлюднили указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

      Указ Петра Порошенка датований 12 квітням. Саме про цю дату він заявляв під час дебатів на НСК "Олімпійський".

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      "Звільнити Семочка Сергія Олексійовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", – зазначено на сайті президента.

      Хто такий Сергій Семочко

      Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки, екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймає посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Після звільнення президентом керівника СЗР міг бути призначений на посаду голови служби.

      Коротко про скандал навколо Семочка

      У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України – володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.

      Пізніше Семочко дав інтерв'ю і записав відеозвернення щодо розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", де звинуватив журналістів у брехні. У відповідь розслідувачі ретельно проаналізували слова Семочка та опублікували матеріал"Скільки разів збрехав одіозний Семочко в скандальному інтерв'ю".

      Відео розслідування "Наші гроші" про Сергія Семочка:

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      Теги: Новини України Корупція Новини політики Сергій Семочко Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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