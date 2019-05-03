Порошенко звільнив керівника своєї охорони

На сайті Адміністрації Президента оприлюднили указ про звільнення начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова.

Відповідний указ про звільнення Петра Порошенка датований 3 травням.

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Причина такого рішення наразі не відома.

На посаду голови Служби безпеки президента України Управління державної охорони України Федоров був призначений 3 червня 2014 року. Тоді він змінив звільненого Олександром Турчиновим Костянтина Кобзаря.

До слова, це вже не перше звільнення, яке підписав Петро Порошенко у квітні 2019 року. 25 квітня з'явилась іноформація про звільнення посла України у Молдові Івана Гнатишина. У МЗС пояснили, що таким було особисте бажання посла.

Резонансу також набрало відсторонення від посади голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка. З розслідування журналістів стало відомо, що він володіє статками, які неможливо пояснити. А його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.