Порошенко звільнив президента Національної академії держуправління

Український гарант Петро Порошенко звільнив Василя Куйбіду з посади президента Національної академії державного управління при президентові України.

Піти у відставку виявив бажання сам Куйбіда. Президент указ вже підписав.

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Хто такий Василь Куйбіда? Український політик з 1994 по 2002 роки був міським головою Львова, двічі – нардепом України (2007 рік). У серпні 2016 року став президентом Національної академії державного управління при Президентові Україні. Паралельно з політичною кар'єрою будував і літературну. Нині має вже 9 збірок віршів. Остання вийшла у 2018 році.

Того ж дня, 5 квітня, Порошенко підписав указ про призначення виконуючого обов'язки очільника Національної академії держуправління Анатолія Савкова. До того він був першим віце-президентом установи.