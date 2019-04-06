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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко звільнив президента Національної академії держуправління

      1632 Читать новость на русском
      Василь Куйбіда
      Василь Куйбіда / ukrpress.info

      Український гарант Петро Порошенко звільнив Василя Куйбіду з посади президента Національної академії державного управління при президентові України.

      Піти у відставку виявив бажання сам Куйбіда. Президент указ вже підписав

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      Хто такий Василь Куйбіда? Український політик з 1994 по 2002 роки був міським головою Львова, двічі – нардепом України (2007 рік). У серпні 2016 року став президентом Національної академії державного управління при Президентові Україні. Паралельно з політичною кар'єрою будував і літературну. Нині має вже 9 збірок віршів. Остання вийшла у 2018 році. 

      Того ж дня, 5 квітня, Порошенко підписав указ про призначення виконуючого обов'язки очільника Національної академії держуправління Анатолія Савкова. До того він був першим віце-президентом установи. 

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко
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