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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Президента Філатова, – ЗМІ

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      Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Президента Філатова
      Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Президента Філатова / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова. Інформацію про звільнення повідомили українським ЗМІ джерела в АП, однак офіційного підтвердження наразі немає.

      У коментарі журналісту 24 каналу керівник прес-служби Адміністрації Президента Андрій Жигулін не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. Він наголосив, що слід дочекатись офіційного указу.

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      Водночас "Українські новини" із посиланням на власні джерела в АП повідомляють, що відповідний указ президент України Петро Порошенко вже підписав. Його мають намір опублікувати 21 квітня,аби "не загострювати ситуацію перед другим туром виборів"

      Водночас джерела назвали виданню дві причини можливого звільнення Філатова: написання заяви про відставку та погане виконання своїх обов’язків.Наразі сам Олексій Філатов перебуває за кордоном.

      Чи потрапив Філатов "під приціл" ГПУ через Курченка?

      28 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування у справі щодо українського олігарха-утікача Сергія Курченка. Тоді ж глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик оприлюднив лист, де зазначив, що вручнено підозри колишній очільниці НБУ Валерії Гонтарєвій, екс-очільнику Адмінітрації Президента Борису Ложкіну і заступнику глави АП Олексію Філатову. Мовляв, вони дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярдів доларів.

      Хто такий Олексій Філатов?Олексій Філатов, заступник голови Адміністрації Президента, вихідець з юридичної фірми "Василь Кисіль і партнери" відповідає на Банковій за судову реформу. Судова реформа – це відсів суддів із сумнівними рішеннями та статками, щоб ті, хто вершать правосуддя, працювали чесно та за достойну винагороду. Навколо Філатова розгорнувся скандал через декларації – у 2018 році з'ясувалось, що заступник глави АП не задекларував цивільну дружину і створену нею після його призначення на посаду юридичну фірму Aequo.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Адміністрація Президента Новини політики
      Джерело: 24 канал
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