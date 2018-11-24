Порошенку пропонували за Крим величезні гроші, – Гримчак

Кремль намагався купити Президента України Петра Порошенка, щоб вирішити питання анексованого Криму. За півострів главі держави пропонували більшк суму, аніж річний бюджет України.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Фактам".

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Він зазначив, що в Росії нещодавно і справді були розмови про те, що Кремль готовий повернути окупований Донбас, але за умови, що Україна віддасть Крим.

"Така інформація дійсно є. Але це показує, що всі розмови Москви про вирішення питань з Кримом більше бажані, ніж є насправді. Реальність же така, що на сьогоднішній день Крим не визнано територією РФ. Я навіть більше скажу: останні заяви наших західних партнерів, в тому числі і США, говорять, що санкції будуть продовжені до моменту виконання Мінських домовленостей і повернення Криму Україні", – зазначив чиновник.

За його словами, позиції Росії зараз досить слабкі, адже Захід не має намірів послаблювати чи знімати санкції з Москви.

Окрім того, міністр розповів, що Порошенку за Крим пропонували мільярди доларів.

Наскільки мені відомо, для вирішення питання по Криму президенту України Петру Порошенко навіть гроші пропонували. Причому величезні. Умовно кажучи, більше річного бюджету України. Але на це не пішли, тому сьогодні Кремль очікує зміни влади в нашій країні, щоб спробувати "закрити" питання,

– розповів Гримчак.

Нагадаємо, раніше екс-радник Володимира Путіна, політолог і економіст Андрій Ілларіон розповів, що Росія витрачає на утримання на анексованого Криму та окупованого Донбасу близько 4 мільярдів доларів на рік, що не сильно впливає на її економіку.