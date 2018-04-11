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Порошено планує різко змінити закупівлі на ProZorro

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Петро Порошенко
Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко внесе до Парламенту зміни до Закону України "Про публічні закупівлі". Таким чином глава держави планує змінити законодавство щодо ProZorro.

Як йдеться в повідомленні на сайті Президента, Порошенко вважає доцільним знизити вартість допорогових закупівель на товари та послуги з 200 до 50 тисяч гривень, разом з тим спростивши процедуру допорогових закупівель на незначні суми.

У мене викликає обурення, коли один і той же державний замовник за державні кошти робить закупівлю дев’яти договорів на суму 199 тисяч гривень кожен. Яка мета? Дуже проста і одна – обійти ProZorro, обійти тендерні ефективні процедури і укласти угоду з кишеньковим постачальником. Тому головна мета, яку має цей законопроект – це зберегти всі позитивні напрацювання ProZorroі не дати аж ніяк нікому дискредитувати цю систему,
– заявив Порошенко.

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Він зауважив, що за час роботи системи були і є ті, хто намагається всіляко обійти публічну процедуру торгів, користуючись певними неузгодженостями в технологіях намагаються обійти ProZorro, намагаються маніпулювати з цифрою і сумою допорогових закупівель, зловживають правом на оскарження результатів торгів тощо.

Окрім зниження суми допорогових закупівель, серед кроків, які пропонуються для поліпшення роботи системи ProZorro, Президент, зокрема назвав підвищення відповідальності тих, хто планує брати участь у тендері, але не планує постачати товар, маючи єдину мету – зірвати конкурс "пропонуючи нереальні, демпінгові ціни і не збираючись постачати послугу".

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Варто зазначити, що за 2017 рік відбулося 869 тисяч тендерів, в яких взяло участь 128 тисяч учасників і було підписано угод на суму 500 мільярдів гривень.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ProZorro
Джерело: 24 Канал
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