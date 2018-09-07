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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Проросійські бойовики призначили Пушиліна на заміну Захарченку

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Денис Пушилін
Денис Пушилін / АіФ

Так звана "народна рада ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконуючим обов'язки "глави ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на сепаратистські ресурси.

Увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра ЗахарченкаПісля цього так звана "народна рада ДНР" проголосувала за дострокове припинення повноважень Захарченка у зв'язку з його загибеллю.

Сьогодні управлінські органи сепаратистів вирішили, що Пушилін буде призначений тимчасово виконуючим обов'язки "глави ДНР".

До слова, раніше також повідомлялось, що на окупованих територіях Донеччини і Луганщини восени планують провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків у зв'язку з вбивством Олександра Захарченка.

Хто такий Денис Пушилін? Один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області. Організатор проросійських мітингів в Донецьку в квітні 2014 року, заступник самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва, самопроголошений "спікер" ДНР. 18 липня, після втечі до Москви, зробив заяву про свою відставку.

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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