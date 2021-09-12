Найбільше людей з нагоди свята зібралося на Європейській площі, площі Героїв Майдану та Січеславській набережній. Від ранку 12 вересня місцеві комунальники взялися до прибирання.

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Після Дня міста залишилися забиті сміттєві баки. Окрім того, пластикові і скляні пляшки, недопалки, соняшникове насіння та обгортки з-під цукерок валяються і на вулицях.

Сміття опинилося навіть у місцевих клумбах.

Як виглядає Дніпро після святкування Дня міста / Информатор

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