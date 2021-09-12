Порожні пляшки і гори сміття: як виглядає Дніпро після святкування Дня міста

12 вересня 2021 , 12:00
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Джерело:

"Информатор"

У 2021 році святкування Дня Дніпра припало на суботу, 11 вересня. Після гучного гуляння люди залишили у центрі міста чимало сміття.

Найбільше людей з нагоди свята зібралося на Європейській площі, площі Героїв Майдану та Січеславській набережній. Від ранку 12 вересня місцеві комунальники взялися до прибирання.

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Після Дня міста залишилися забиті сміттєві баки. Окрім того, пластикові і скляні пляшки, недопалки, соняшникове насіння та обгортки з-під цукерок валяються і на вулицях. 

Сміття опинилося навіть у місцевих клумбах. 

Як виглядає Дніпро після святкування Дня міста / Информатор

Святкування Дня Дніпра: головне

  • Дніпро не має конкретної дати Дня міста. Натомість щороку свято припадає на другу суботу вересня.
  • У 2021 році місто відсвяткувало своє 245-річчя.
  • З цієї нагоди на вулиці та площі Дніпра вийшли тисячі людей.
  • Для них підготували чимало культурних та розважальних заходів. Зокрема, фестиваль оркестрів, акцію "Тарілка щастя", виставку техніки ДСНС України, концерт класичної музики, шоу на воді, лазерне шоу та святковий салют.
  • Перед жителями та гостями міста також виступили DJ Tapolsky, DOROFEEVA та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
Автор: Мар'яна Бекало