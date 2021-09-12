Порожні пляшки і гори сміття: як виглядає Дніпро після святкування Дня міста
12 вересня 2021 , 12:00Читать новость на русском
Джерело:"Информатор"
У 2021 році святкування Дня Дніпра припало на суботу, 11 вересня. Після гучного гуляння люди залишили у центрі міста чимало сміття.
Найбільше людей з нагоди свята зібралося на Європейській площі, площі Героїв Майдану та Січеславській набережній. Від ранку 12 вересня місцеві комунальники взялися до прибирання.
Зауважте Лондонські ліхтарі та пам'ятник Парижу: артоб'єкти Дніпра та їхні світові аналоги
Після Дня міста залишилися забиті сміттєві баки. Окрім того, пластикові і скляні пляшки, недопалки, соняшникове насіння та обгортки з-під цукерок валяються і на вулицях.
Сміття опинилося навіть у місцевих клумбах.
Як виглядає Дніпро після святкування Дня міста / Информатор
Святкування Дня Дніпра: головне
- Дніпро не має конкретної дати Дня міста. Натомість щороку свято припадає на другу суботу вересня.
- У 2021 році місто відсвяткувало своє 245-річчя.
- З цієї нагоди на вулиці та площі Дніпра вийшли тисячі людей.
- Для них підготували чимало культурних та розважальних заходів. Зокрема, фестиваль оркестрів, акцію "Тарілка щастя", виставку техніки ДСНС України, концерт класичної музики, шоу на воді, лазерне шоу та святковий салют.
- Перед жителями та гостями міста також виступили DJ Tapolsky, DOROFEEVA та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.