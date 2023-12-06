Лімітована різдвяна банка виглядає як і більшість інших версій зі шрифтом бренду Coca-Cola. На ній зображений Санта-Клаус, який насолоджується напоєм.

Банка порожня

Продається такий екземпляр за 274 000 фунтів стерлінгів, але напою в ній немає. Продавець описав її як "порожню і нерозпечатану". Банка є незвичайною через рідкісну помилку, допущену на заводі.

Товар запечатаний і порожній, всередині немає рідини. Товар повністю оригінальний, не піддавався жодним змінам, — свідчить опис товару.



Усередині банки немає напою / ebay.com

Судячи з усього, вона входить до різдвяної колекції 2019 року від світового гіганта з виробництва напоїв. Coca-Cola зі смаком кориці була випущена того ж року в США, як обмежений реліз до святкового сезону.

Чоловік купив марку за 2 мільйони доларів

У США рідкісну поштову марку США було продано на аукціоні в Нью-Йорку за 2 млн доларів. Продаж став рекордним для країни. Покупцем став Чарльз Хак – колекціонер марок. Чоловік є власником кількох інших схожих екземплярів.

Знаменита марка "Перевернута Дженні" датується 1918 роком. Початкова її ціна становила 24 центи. Популярність наклейки пов'язують з її рідкістю, адже на той час було надруковано всього 100 штук. Також на ній зображений літак, який був помилково надрукований догори ногами.

Наклейка "Перевернута Дженні" входила в колекцію, випущену на честь початку регулярної авіапошти. У центрі її вміщено зображення літака Curtiss JN-4. Загалом було продано 100 таких "перевернутих" марок і відтоді вони стали бажаними для колекціонерів по всьому світу.