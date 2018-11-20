Porsche запускає у серійне виробництво електричний універсал

Компанія Porsche оголосила про початок серійного виробництва моделі, прообразом якої був концепт Mission E Cross Turismo. На заводі в Цуффенхаузені вже зовсім скоро розпочнеться випуск позашляхової версії електричної моделі Taycan.

Задля цього в Porsche оголосили про набір 300 працівників на нове виробництво, окрім тих 1200, які вже готові випускати Taycan.

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Модель, яку створять на основі Mission E Cross Turismo, матиме пару електродвигунів потужністю 600 сил, а повнопривідна техніка дозволить прискорюватися до сотні кілометрів за 3,5 секунди, а за 12 секунд досягати швидкості 200 кілометрів за годину. Запас ходу становитиме приблизно півтисячі кілометрів. Батарея автомобіля усього за 15 хвилин здатна зарядитися на 80 відсотків.



Інтер'єр нової моделі створюють на основі Mission E Cross Turismo

Джеремі Кларксон, колишній ведучий Top Gear, а тепер шоу-мен з програми The Grand Tour, регулярно називає власний кращий "Автомобіль року". Цього разу нагорода дісталася Lamborghini Huracan Performante.



Lamborghini Huracan Performante

Суперкар, в якого одразу за спинами пасажирів розташовано двигун V10 на 5,2 літра, видає 640 сил та здатен прискорювати тіла пасажирів до сотні усього за 2,9 секунди та розвивати швидкість до 325 кілометрів за годину. Саме це авто було визнано найшвидшим автомобілем на Нюрбургрингу, допоки звідти його не посунув Porsche 911 GT2 RS, а пізніше Lamborghini Aventador SVJ.



Lamborghini Aventador SVJ

Американська компанія Cook Motor Racing Team вирішила перевірити, як почувається мотор від "Формули-1" в боліді для рекордів швидкості, які зазвичай встановлюються на висохлому озері Бонневіль. Тому інженери вирішили досягти позначки у 512 кілометрів за годину. Це значно швидше, ніж ганяють сьогоднішні "Формули".

Для порівняння – найвища швидкість на Монці становить 360 кілометрів за годину, і навіть в скажені двотисячні роки, коли боліди були потужнішими, темп не перевищував 372 кілометрів за годину.