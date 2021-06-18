У порт Одеси зайшли 2 кораблі НАТО: зустрічали оркестром – відео, фото

Два судна країн НАТО прибули до порту Одеси зранку 18 червня. Британський есмінець HMS Defender D36 зустрівся з лоцманським катером неподалік від Одеси приблизно о 9:30.

За півтори години він зупинився біля причалу морвокзалу. Також згодом пришвартувався фрегат Нідерландів HNMLS Eversten F805. На причалі судна зустрів невеликий оркестр українських ВМС.

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Яке британське судно прибуло

Британський есмінець Defender D36 в Одесу прибув вперше. Однак такі ж есмінці типу 45 вже гостювали там у 2017 та 2019.

Прибуття кораблів НАТО в Одесу / Фото "Думская"

Оновне про Defender D36

Він ввійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Його довжина сягає 152 метрів, а ширина – 21. Скорість судна – понад 30 вузлів (приблизно 56 кілометрів за годину).

Яке в нього оснащення

Артилерійська 114-міліметрова установка Mark 8 Mod.

Артилерійська 20-міліметрова зенітна пара Mark 15 Phalanx

Два 30-міліметрові артилерійські "Ерлікони".

4 подвійних пускових установки протикорабельних ракет "Гарпун"

48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30".

В ангарі два вертольоти "Лінкс" чи один "Мерлін".

"Британець" Defender D36 заходить до морвокзалу Одеси: відео "Думская"



Що відомо про нідерландський корабель

Цей Eversten у 2019 році вже заходив до нашого регіону. Але тоді він гостював у Трабзоні, Поті та Констанці. Цей корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року.

Характеристики Eversten F805

Він завдовшки 144 метри.

Його ширина – 19 метрів.

Кількість екіпажу зазвичай – понад 200 осіб.

Швидкість судна понад 28 вузлів (приблизно 52 кілометри на годину).

Яка артилерія в нідерландського судна

127-міліметрова гармата головного калібру "Oтобреда" МК100

7-ствольна 30-міліметрова артустановка "Голкіпер",

2 "Ерлікони",

кулемети "Браунінг".

Ракетне оснащення та інші його "принади"

8 протикорабельних ракет "Гарпун"

40 пускових установок вертикального старту MК41 для ЗУР "Стандард" SM2

"Сі Спарроу" RIM-7Р (4 осередки).

2 двотрубні 324-міліметрові торпедні апарати MК32 (для торпед Mк46).

В ангарі вертоліт NH-90.

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Нідерландський Eversten F805 заходить в Одесу: відео "Думская"

Де були кораблі раніше

Ці судна входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Куїн Елізабет". Він нещодавно вийшов у кругосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу Defender і Eversten провели спільні маневри з американським кораблем. А саме есмінцем USS Laboon DDG58.

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