У порт Одеси зайшли 2 кораблі НАТО: зустрічали оркестром – відео, фото

Два судна країн НАТО прибули до порту Одеси зранку 18 червня. Британський есмінець HMS Defender D36 зустрівся з лоцманським катером неподалік від Одеси приблизно о 9:30.
За півтори години він зупинився біля причалу морвокзалу. Також згодом пришвартувався фрегат Нідерландів HNMLS Eversten F805. На причалі судна зустрів невеликий оркестр українських ВМС.
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Яке британське судно прибуло
Британський есмінець Defender D36 в Одесу прибув вперше. Однак такі ж есмінці типу 45 вже гостювали там у 2017 та 2019.
Прибуття кораблів НАТО в Одесу / Фото "Думская"
Оновне про Defender D36
Він ввійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Його довжина сягає 152 метрів, а ширина – 21. Скорість судна – понад 30 вузлів (приблизно 56 кілометрів за годину).
Яке в нього оснащення
- Артилерійська 114-міліметрова установка Mark 8 Mod.
- Артилерійська 20-міліметрова зенітна пара Mark 15 Phalanx
- Два 30-міліметрові артилерійські "Ерлікони".
- 4 подвійних пускових установки протикорабельних ракет "Гарпун"
- 48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30".
- В ангарі два вертольоти "Лінкс" чи один "Мерлін".
"Британець" Defender D36 заходить до морвокзалу Одеси: відео "Думская"
Що відомо про нідерландський корабель
Цей Eversten у 2019 році вже заходив до нашого регіону. Але тоді він гостював у Трабзоні, Поті та Констанці. Цей корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року.
Характеристики Eversten F805
- Він завдовшки 144 метри.
- Його ширина – 19 метрів.
- Кількість екіпажу зазвичай – понад 200 осіб.
- Швидкість судна понад 28 вузлів (приблизно 52 кілометри на годину).
Яка артилерія в нідерландського судна
- 127-міліметрова гармата головного калібру "Oтобреда" МК100
- 7-ствольна 30-міліметрова артустановка "Голкіпер",
- 2 "Ерлікони",
- кулемети "Браунінг".
Ракетне оснащення та інші його "принади"
- 8 протикорабельних ракет "Гарпун"
- 40 пускових установок вертикального старту MК41 для ЗУР "Стандард" SM2
- "Сі Спарроу" RIM-7Р (4 осередки).
- 2 двотрубні 324-міліметрові торпедні апарати MК32 (для торпед Mк46).
- В ангарі вертоліт NH-90.
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Нідерландський Eversten F805 заходить в Одесу: відео "Думская"
Де були кораблі раніше
Ці судна входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Куїн Елізабет". Він нещодавно вийшов у кругосвітній похід.
Незадовго до заходу в Одесу Defender і Eversten провели спільні маневри з американським кораблем. А саме есмінцем USS Laboon DDG58.
Оркестр зустрічає кораблі НАТО в Одесі: відео телеграму 8news