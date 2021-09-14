Що відомо про візит турецької берегової охорони

Українські морські охоронці супроводжували турецьких колег до прикордонного пункту базування. Неофіційний дружній візит-відповідь триватиме до 16 вересня.

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За час перебування в Україні морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійну тематику. Крім того, передбачене й неофіційне спілкування та відвідування культурно-історичних місць.

Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх стосунків. За вітальним обідом на флагмані "Григорій Куроп'ятников" турецьких колег приймали в кращих традиціях української гостинності з урахуванням і повагою до звичаїв та культури гостей,

– розповіли у Держприкордонслужбі.



В Одесу прибула берегова охорона Туреччини / Фото ДПСУ



Турецьких колег зустріла українська морська охорона / Фото ДПСУ

Зверніть увагу! У серпні 2021 року флагман морської охорони Державної прикордонної служби України "Григорій Куроп'ятников" гостював у Стамбулі.