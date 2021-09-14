Що відомо про візит турецької берегової охорони
Українські морські охоронці супроводжували турецьких колег до прикордонного пункту базування. Неофіційний дружній візит-відповідь триватиме до 16 вересня.
Читайте також У Туреччині відбулася церемонія закладки нового корвета для ВМС України: яскраві фото
За час перебування в Україні морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійну тематику. Крім того, передбачене й неофіційне спілкування та відвідування культурно-історичних місць.
Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх стосунків. За вітальним обідом на флагмані "Григорій Куроп'ятников" турецьких колег приймали в кращих традиціях української гостинності з урахуванням і повагою до звичаїв та культури гостей,
– розповіли у Держприкордонслужбі.
В Одесу прибула берегова охорона Туреччини / Фото ДПСУ
Турецьких колег зустріла українська морська охорона / Фото ДПСУ