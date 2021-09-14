В порт Одеси з дружнім візитом навідалась берегова охорона Туреччини

У Практичну гавань Одеського морського порту 14 вересня зайшов катер берегової охорони Туреччини. Зустріло гостей судно морської охорони "Балаклава".

Що відомо про візит турецької берегової охорони

Українські морські охоронці супроводжували турецьких колег до прикордонного пункту базування. Неофіційний дружній візит-відповідь триватиме до 16 вересня.

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За час перебування в Україні морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійну тематику. Крім того, передбачене й неофіційне спілкування та відвідування культурно-історичних місць.

Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх стосунків. За вітальним обідом на флагмані "Григорій Куроп'ятников" турецьких колег приймали в кращих традиціях української гостинності з урахуванням і повагою до звичаїв та культури гостей,

– розповіли у Держприкордонслужбі.



В Одесу прибула берегова охорона Туреччини / Фото ДПСУ



Турецьких колег зустріла українська морська охорона / Фото ДПСУ

У серпні 2021 року флагман морської охорони Державної прикордонної служби України "Григорій Куроп'ятников" гостював у Стамбулі.