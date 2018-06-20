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Портников роз’яснив політику Путіна щодо Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов

Президенту Росії Володимиру Путіну у ситуації з режисером Олегом Сенцовим важливо дотягнути час до останнього свистка фінального матчу Чемпіонату світу з футболу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

За його словами, для Путіна зараз найголовніше – це чемпіонат світу з футболу.

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"Це потужний іміджевий захід, який на час змушує людей забути про проблеми і розбіжності. І Путін постарається використати чемпіонат на повну, якщо вже йому дали можливість провести це змагання", – додав Портников.

Журналіст відззначив, що голодування Сенцова заважає Путіну насамперед з іміджевої точки зору.

Путіну важливо не просто не допустити смерті Сенцова під час чемпіонату. Йому важливо продемонструвати максимальну конструктивність – але в разом із цим нічого не робити,
– додав Портников.

Саме тому, на думку журналіста, уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова отримала завдання імітувати переговорний процес з Денисовою.

За словами Портникова, після фінального матчу чемпіонату Путін остаточно втратить інтерес до ситуації і у нього будуть розв'язані руки для нових провокацій.

"Саме тому Сенцов перебуває у смертельній небезпеці. Для Путіна він – просто об'єкт для чергового обману громадськості, а не людина, яка може померти в російському концтаборі", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами, російської політикині Ксенії Собчак після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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