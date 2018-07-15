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Портников сповістив, яку неочікувану роль могла зіграти РПЦ у створенні Єдиної помісної церкви

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Віталій Портников
Віталій Портников / "Апостроф"

Незалежні православні церкви в багатьох країнах Європи з'явилися у XIX – XX столітті, натомість в Україні це сталося в 1991 році. Відтак, було б логічно, якби Російська православна церква сама стала ініціатором створення помісної православної церкви в Україні, але у Москві обрали інший шлях.

Таку думку висловив відомий політичний оглядач і публіцист Віталій Портников, передає видання "Гордон".

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"Незалежні православні церкви в багатьох країнах Європи з'явилися десь від початку XIX до початку XX століття. Їх же раніше теж не було. Коли не було незалежної Румунії, не було румунської церкви. Не було незалежної Болгарії, не було незалежної церкви. Коли не було навіть незалежної Греції, цими територіями керували з Константинополя, а не з Афін, як зараз. І таких прикладів багато", – переконує експерт.

За його словами, незалежна Україна з'явилася у 1991 році, і було б логічно, якби Російська православна церква сама стала ініціатором створення помісної православної церкви в Україні, щоб бути з нею у спільній молитві та злагоді.

Але РПЦ обрала інший шлях. Шлях, який вона завжди обирала у своїй історії, – підміну бога правителем. Службу не Богу, а дияволу, владі. Це, на жаль, часто відбувається не з вибором російської церкви, я не хотів би звинувачувати російську церкву як таку, її прихожан, але російських церковників. Дуже часто вони потрапляють у таку диявольську спокусу. І що нам робити? Нам доводиться застосовувати нестандартні кроки, щоб виправити помилки наших сусідів, які є по суті історичними помилками,
– зауважив Портников.

Водночас він додає, що виправлення цих помилок принесе користь не тільки українському народу і вірянам, а й росіянам.

"Ми позбавимо їх від диявольської спокуси вирішувати щось за ближнього", – наголосив Портников.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.
 

 

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія релігія Єдина помісна церква Історія
Джерело: 24 Канал
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