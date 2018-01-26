Портников вказав на промовисте свідчення слабкості окупантів на Донбасі

Рішення Олександра Захарченко не випускати з "ДНР" бюджетників є яскравим показником того, як невпевнено відчуває себе окупант на українській землі.

Таку думку у блозі для "Крим Реалії" висловив журналіст Віталій Портников.

"Жителів Донбасу намагаються захистити від будь-якого контакту з реальністю. В Україні часто говорять про необхідність "пропаганди у відповідь". Але насправді найкраща пропаганда – це саме життя", – вважає блогер.

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Він додав, що пропаганда може спотворити реальність тільки тоді, коли ти живеш в повному відриві від цієї реальності.

Можна сказати, що якщо Російська держава в чому і досягло успіху – так це саме у відриві. Більшість росіян, звичайно ж, не відвідує Україну і змушене в своїх спробах зрозуміти, що відбувається в сусідній країні, покладатися на телевізор. Ну або на соціальні мережі,

– зазначив Портинков.

За його словами, саме тому у звичайного росіянина про Україну складається в уяві образ злиденної корумпованої країни, яка неухильно наближається до краху.

"У головній групі ризику – звичайно ж, не росіяни, яким просто нікуди подітися з "Титаніка" власної державності, а жителі окупованих територій. Адже коли вони починають хоч кудись по-сусідству їздити – реальність перемагає телевізор", – додав він.

За його словами, виїжджаючи чи то в Росію, чи то в Україну люди одразу бачать, де їх обманювали.

І тому обмеження виїзду хоча б тих, кого можна зупинити – логічне продовження окупаційного режиму. Той, хто потрапив під владу бойовиків і їх російських господарів, не повинен відволікатися на правду. Його завдання – сидіти вдома. І дивитися телевізор,

– вважає Портников.