Портнов перед вбивством був в Україні та зустрічався з топ-посадовцями, – УП

За кілька днів до власного вбивства у Мадриді Андрій Портнов був в Україні. Колишній радник українського президента-втікача Віктора Януковича міг зустрічатися з топ-посадовцями.

Про це у п'ятницю, 23 травня, повідомила "Українська правда" з посиланням на поінформованих співрозмовників у найближчому оточенні та правоохоронних органах, передає 24 Канал.

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З ким зустрічався Портнов

За даними трьох співрозмовників УП, Портнов перебував в Україні в період 17 – 18 травня та зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Нагадаємо, ексрадника Януковича вбили вранці середи, 21 травня, біля воріт американської школи в елітному районі Мадрида Посуело. За попередніми даними, було кілька пострілів із вогнепальної зброї – 4 в область грудей і ще 1 у голову.

В Іспанії триває розслідування. Основною версією вважають замовне вбивство з політичним або економічним мотивом. На місці події поліція виявила 9 гільз. Правоохоронці наголошують, що стрілець діяв професійно, ймовірно, з підтримкою спільників.

Смерть Портнова підтвердили також в Силах безпеки та оборони.