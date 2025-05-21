Жив неподалік від місця нападу: ЗМІ розповіли нові деталі вбивства Портнова

Портнова в Іспанії вбили професійні вбивці. Він жив неподалік від школи, де стався напад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Los Replicantes.

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Нові деталі вбивства Портнова

Портнова оточили двоє чи троє нападників. Вони загалом здійснили 5 пострілів, зокрема у голову, щоб не залишити Портнову шансу вижити.

Поліція розслідує справу. Напад має під собою боргові або політичні причини. Правоохоронці вважають, що напад був справою рук професійних вбивць. Один з них втік у район Каса-де-Кампо, його розшукують.

Невідомо, як давно Портнов жив в Іспанії, але його будинок розташований зовсім поруч з навчальним центром, поблизу якого сталося вбивство.

Нагадаємо, в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Джерела агентства повідомили, що невідомий стрілець або стрільці застрелили Андрія Портнова вранці середи біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.