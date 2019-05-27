Портнов приніс до ДБР нову скаргу на Порошенка і пригрозив ще десятками

Екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до Державного бюро розслідувань четверту заяву. У ній він просить відкрити кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Портнов заявляє, що має ще десятки підготовлених заяв, про це він написав у Telegram.

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Однак найближчим часом прибічник Януковича має намір "зосередитися на посиленні інформаційного тиску на правоохоронні органи". Так, держслужбовець часів президента-втікача візьметься за підготовку клопотань, скарг та інших процесуальних документів у рамках вже зареєстрованих проваджень.

Поки стосовно Порошенка йдуть першочергові слідчі дії за трьома першими кримінальними провадженнями про державну зраду, відмивання коштів, зловживання службовим становищем, легалізацію в офшорах злочинних доходів і несплату податків, сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенка – спробу узурпації ним судової влади,

– заявив він.



Скріншот із Telegram-каналу Портнова

Інші заяви Портнова проти Порошенка:

Першу заяву Портнов скерував до ДБР через дії Порошенка в листопаді 2018 року. Тоді, 25 листопада, корабельна група ВМС ЗСУ переходила з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки і зазнала атаки зі сторони Росії

У своїй другій заяві прибічник Януковича звинувачує п'ятого президента України у відмиванні вкрадених в армії грошей через офшорні угоди.

У третій заяві Портнов повідомив про нібито відмивання Порошенком коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків.

Хто такий Андрій Портнов?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.