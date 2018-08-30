Портнов став керівником NewsOne: від ефірів відмовилась громадська організація
У громадській організації "Комітет виборців України" заявили, що її представники не братимуть участі в ефірах телеканалу NewsOne, поки він не змінить своєї інформаційної політики та власників.
Про це мовиться в заяві організації.
"Повідомляємо, що експерти та представники "Комітету виборців України" не братимуть участі в ефірах, ток-шоу, коментуванні телеканалу NewsOne до зміни інформаційної політики та власників каналу", – мовиться у тексті заяви КВУ.
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Додамо, що КВУ займається спостереженням за виборчими кампаніями в Україні та захищає виборче право громадян.
Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що український телеканал NewsOne перейшов під керівництво Андрія Портнова – першого заступника глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича.
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