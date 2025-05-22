Був цінним активом Росії: ексспівробітник СБУ розібрав ключові версії вбивства Портнова

У середу, 21 травня, у передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Ймовірно, за ним спостерігали протягом кількох днів або навіть тижнів.

Це було добре сплановане стеження, у якому, очевидно, брали участь не одна, а декілька осіб. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу зазначив, що наразі є лише припущення та версії щодо того, хто може стояти за цією ліквідацією.

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Російський слід

Дехто припускає, що це могла бути операція російських спецслужб. Але тут виникає логічне питання: з якою метою.

Пограймося в конспірологію, уявімо на секунду, що росіяни його ліквідували, хоча вони могли б діяти інакше,

– наголосив Ступак.

Наприклад, викликати Андрія Портнова до себе під виглядом термінової зустрічі, заарештувати, відправити до СІЗО, а згодом – до в'язниці. У результаті – він гине як російський опозиціонер Олексій Навальний.

Одна з гіпотез – вбивство мало на меті дискредитувати Україну, начебто українські спецслужби провели стрілянину в іспанському містечку поруч із школою, ризикуючи життям цивільних. Це могло б підірвати дипломатичні відносини України з Іспанією, ЄС і НАТО.

Але в такий спосіб Росія втрачає набагато більше, ніж може отримати. Треба визнати, що Портнов залишався дуже цінним активом Росії,

– підкреслив колишній співробітник СБУ.

Портнов мав вплив на низку процесів в Україні за часів свого перебування при владі, зберігав зв'язки з представниками суддівського корпусу та правоохоронних органів, яким свого часу допоміг із кар'єрою або уникненням кримінального переслідування.

Його навіть розглядали як одного з потенційних кандидатів на керівні посади у разі успіху російського вторгнення – поруч із колишнім міністром освіти і науки Дмитром Табачником, екснародним депутатом Олегом Царьовим, ексглавою СБУ Олександром Якименком.

Інші версії

Теоретично, це могли зробити українські спецслужби, які мають досвід успішних операцій – понад 20 підтверджених ліквідацій на окупованих територіях і навіть у межах Росії.

Ще один можливий сценарій – акт помсти від українців або громадян інших країн, які підтримують Україну й опинилися поруч із Портновим в Іспанії. Мовиться про людей, які не мають зв'язків зі спецслужбами, але мали особисту ненависть до колишнього посадовця.

Також не можна відкидати ймовірність економічного мотиву. Портнов брав участь у численних бізнес-процесах, розв'язував комерційні конфлікти, можливо, комусь нашкодив – забрав бізнес, залишив без грошей або "кинув".

Можливо, борги, але це вкладається більше в економічний характер: щось не поділили; щось поділили, але неправильно – комусь більше, комусь менше, хтось залишився ображеним,

– наголосив Іван Ступак.

Наразі розслідування веде іспанська поліція. Наскільки швидко будуть встановлені винні – окреме питання.