Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у розмові з 24 Каналу пояснив, що за вбивством Андрія Портнова стоять професійні кілери. В іспанській поліції розглядають кілька версій вбивства експолітика.

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Є дві ймовірні версії щодо вбивства Портнова

Українського юриста та екснардепа Андрія Портнова застрелили біля приватної школи у престижному кварталі Мадрида. До медиків зателефонував перехожий, який і побачив Портнова без свідомості. Травми експолітика були несумісні з життям, тож він помер на місці.

Очевидно, що це скоїли кілери біля приватної школи, куди Портнов завів двох дочок. Він розмовляв по телефону, коли кілери, які пересувались мотоциклом, вистрелили у шию, голову та груди Портнова. Це замовне вбивство, яке виконали професіонали,

– наголосив Микола Маломуж.

Оскільки вбивство сталося поблизу школи, подія набула широкого резонансу у самій Іспанії. На момент, коли у Портнова стріляли, заняття у навчальному закладі вже почались, тож викладачі та учні були у безпеці. Втім деякі батьки одразу забрали дітей. За словами свідків, тіло Портнова лежало за кілька метрів від входу до школи.

"Наразі є дві версії: матеріальні протиріччя, бо у Портнова були певні фінансові проблеми й борги; або ж вбивство мало політичний мотив. Є опоненти, які конфліктували з Портновим на стратегічному, ідеологічному та навіть юридичному рівні. Відомо, що Портнов був причетний до розробки нормативних актів щодо обмеження прав людини, особливо у період Євромайдану. Це могла бути помста", – зауважив ексрозвідник.

Нагадаємо, що Портнов був одним з ініціаторів законодавчих актів, які дозволяли арештовувати та застосовувати зброю проти учасників Євромайдану. Крім того, раніше, у 2012 році Портнов розробив новий Кримінально-процесуальний кодекс, який допоміг Януковичу встановити тотальний контроль над суддями, а також підготував низку юридичних правок, які наділяли тодішнього президента фактично абсолютною владою в Україні.

"Думаю, наші слідчі органи співпрацюватимуть з мадридською поліцією. Ймовірно, Портнов не позбувся громадянства України, тож ми маємо право вести власне слідство разом із правоохоронцями Іспанії", – додав Маломуж.

Зауважимо, що наразі підозрюваних у вбивстві Портнова розшукують. Свідки надали поліції опис нападників, розслідування триває.