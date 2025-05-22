Повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais.

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Які фінансові операції проводив Портнов перед вбивством

Наразі мало що відомо про життя та зв'язки Портнова в Мадриді. Однак журналістам вдалося дізнатися, що перед вбивством він здійснив кілька фінансових і майнових операцій.

Наприклад, кілька місяців тому Портнов звернувся до мадридської нотаріальної контори, щоб переписати на своїх дітей особняк на околиці Києва, в Козині, на березі Дніпра, вартістю 2,5 мільйона євро. Можливо, в такий спосіб він намагався "приховати нерухомість або уникнути її конфіскації в разі застосування санкцій або кримінального переслідування".

У виданні також нагадали, що в грудні 2021 року уряд США ввів санкції проти Портнова, вони включали заборону на в'їзд до Сполучених Штатів і заморозку всіх його фінансових активів в американських банках.

Крім того, Портнов потрапив до списку осіб, на яких поширюється так званий "Акт Магнітського", ухвалений у США і спрямований проти іноземців, звинувачених у масштабній корупції та порушеннях прав людини. На цьому фоні цікавим виглядає, що його доньки ходили до американської школи в Мадриді, в районі Посуело-де-Аларкон, куди він сам їх щодня возив.